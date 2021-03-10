Nusret Gökçe haberi böyle duyurdu Erzurum'dan Amerika'ya uzanan başarı hikayesi
Nusret Gökçe, yeni restoranının açılacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Sosyete Kasabı, Dallas'ta yeni restoran açtı.
Çıraklıktan restoran zinciri sahibi olmaya uzanan bir başarı öyküsüne sahip olan Nusret Gökçe, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyordu. Zaman zaman Instagram'dan yayımladığı videolarla tepki çekse de Nusret'in sıkı bir hayran kitlesi de var. Son sosyal medya paylaşımı da sevenleri tarafından beğeniyle karşılandı.
ABD'de dördüncü restoranının açan Nusret Gökçe, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.
Gökçe'nin Scarface filminde Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karateri ve Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı Vito Corleone karakteriyle birlikte yer aldığı bir tablo da restorana asıldı.
Ayrıca Gökçe'nin ABD'de Miami, New York ve Boston'da da restoranları bulunuyor. Dünyaca ünlü yıldızları restoranlarında ağırlayan Gökçe'nin Instagram'da 33,7 milyon takipçisi var.