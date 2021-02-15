Nusret Gökçe Galata Meydanı'na astırdı İBB harekete geçti işlem başlatıldı
Nusret Gökçe, Beyoğlu'ndaki Galata Meydanı'nda açılacak yeni restoranı için astırdığı afişle tepki çekti. İBB harekete geçti.
Son zamanlarda Instagram'da yayımladığı videolarla tepki çeken Nusret Gökçe, yine tepkilerin hedefi oldu fakat bu kez konu videoları değildi. Gökçe, Beyoğlu'nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda yeni mekan açıyor.
Sosyetik kasap Gökçe, tadilatların başladığı tarihi binanın üzerini de kendi fotoğrafının bulunduğu bir afişle kapattırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin 'tanıtım elçisi' olarak seçilen Nusret Gökçe'nin resminin tarihi mekanda bu şekilde sergilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de tepki geldi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez" dedi.
"Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır" diyen Polat, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: