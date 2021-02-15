Nusret Gökçe Galata Meydanı'na astırdı İBB harekete geçti işlem başlatıldı

Sosyetik kasap Gökçe, tadilatların başladığı tarihi binanın üzerini de kendi fotoğrafının bulunduğu bir afişle kapattırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin 'tanıtım elçisi' olarak seçilen Nusret Gökçe'nin resminin tarihi mekanda bu şekilde sergilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de tepki geldi.