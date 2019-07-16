Nusret Gökçe evleniyor mu? Tektaşlı et paylaşımı olay oldu!

Saltbae hareketiyle dünyaca tanınan bir kasap ve işletmeci haline gelen Nusret Gökçe, sıklıkla sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Etleri kesmeyi bir şov haline getiren Nusret, bu sefer yaptığı bir fotoğraf paylaşımıyla gündem oldu ve kafaları karıştırdı.