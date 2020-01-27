Nusret Gökçe Elazığ'daki depremzedeler için dükkan gelirlerini bağışlayacak

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem felaketinin ardından binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışta bulunacağını sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyurdu.