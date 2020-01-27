Nusret Gökçe Elazığ'daki depremzedeler için dükkan gelirlerini bağışlayacak
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem için Nusret Gökçe de elini taşın altına koydu. Gökçe, Türkiye'deki 5 restoranının bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını söyledi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem felaketinin ardından binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü işletmecisi Nusret Gökçe de destek oldu. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışta bulunacağını sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyurdu.
Gökçe,"Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Nusret Gökçe'nin Etiler, Bebek, Nişantaşı, Kanyon AVM ve İstinyepark AVM olmak üzere Türkiye'de 5 restoranı bulunuyor.
Peki, Nusret Gökçe kimdir?
Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi.