Nusret Gökçe annesiyle pozunu paylaştı! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti geldi
Sosyetenin ünlü kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram'dan validesi ile bir fotoğrafını paylaşıp, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca Nusret'ten kadınlara bir de müjdeli haber geldi.
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada bir anda popüleriterliği artan sosyetenin ünlü kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram'dan annesiyle çekilmiş olduğu bir pozu paylaşarak kadınların yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve bir de müjdeli haberi duyurdu.
Ünlü fenomen kasap Nusret, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları restoranlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart'taki bu özel etkinliği sosyal medyada annesi ile birlikte paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.
Nusret Gökçe, paylaşımında "Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun" ifadelerini kullandı.