Nusret Gökçe altınlı Cappucino'nun fiyatıyla şoke etti kahve dükkanı açacak
Nusret Gökçe, altın kaplama etin ardından altınlı Cappuccino yaptı ve fiyatı duyanların dudaklarını uçuklattı.
Tuz serpme hareketiyle kendisini tüm dünyaya tanıtan sosyete kasabı ve restoran zincileri sahibi Nusret Gökçe, ilginç sunumlarıyla gündemde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, son olarak Cappucino'yu altınlı yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Cappucino'yu altınla kapladığı bir video yayımladı ve herkesi şaşırttı. Hatta GÖkçe'nin kahve dükkanı açacağı söylentileri hızla yayıldı.
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Nusret Gökçe'nin altınlı Cappuccino için istediği fiyat ise duyanların dudağını uçuklattı. İddialara göre, Gökçe, kısa sürede çok konuşulan kahvesini 500 TL'den satışa sunacak.
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Ayrıca Nusret Gökçe, mal sahipleriyle anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahve dükkanı açacak.
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