Nusret Gökçe altınlı Cappucino'nun fiyatıyla şoke etti kahve dükkanı açacak

Tuz serpme hareketiyle kendisini tüm dünyaya tanıtan sosyete kasabı ve restoran zincileri sahibi Nusret Gökçe, ilginç sunumlarıyla gündemde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, son olarak Cappucino'yu altınlı yaptı.