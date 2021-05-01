Nusret Gökçe ABD'deki yeni restoranı için doğduğu yer Erzurum'dan esinlendi
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Amerika'da Beverly Hills'te yeni restoranını açtı. Nusret'in yeni restoranı Erzurum'dan izler taşıyor.
6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24’üncü restoranı da açıldı. Nusret, bu restoran açılışıyla birlikte Amerika'daki sayıyı 5'e yükseltti. Nusret Gökçe'nin global marka olma yolculuğundaki 24'üncü restoranı Beverly Hills'te açıldı.
150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Dallas’ta 3 Mart’ta açılan restoranın ardından Amerika’daki 5’inci restoran olma özelliğini taşıyan Beverly Hills, ikonik “Golden Triangle” içindeki Canon Drive’da yer alıyor.
Restoranın dekorasyonu, yemek deneyimini ön plana çıkaracak şekilde zamansız ve modern bir çizgide tasarlandı.
Özgün mimari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kırmızı kapı ve seramikler Gökçe’nin doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.