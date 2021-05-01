6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24’üncü restoranı da açıldı. Nusret, bu restoran açılışıyla birlikte Amerika'daki sayıyı 5'e yükseltti. Nusret Gökçe'nin global marka olma yolculuğundaki 24'üncü restoranı Beverly Hills'te açıldı.