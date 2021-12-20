Nusret Gökçe 2 yıldır görmediği ailesini ziyaret etti tepki yağdı: Hayırsız evlat!
Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra annesini ziyarete gitti. Annesinin oğluna ilk yorumu ise "Çok zayıflamışsın annem" dedi. Uzun bir aradan sonra annesini görmeye giden Nusret' e sosyal medyadan tepki yağdı. Çoğu kişi "O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak" yorumlarını yaptı.
Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile 2 yıl sonra kavuştu. "Cennet" diyerek annesi ile olan anlarını paylaşan Nusret, sözlerinin devamında annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi. Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı.
Anne Gökçe "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" dedi.
Nusret annesini 2 yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçilerinden de tepki gördü. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumlarıyla ünlü kasabı eleştiri yağmuruna tuttu.
Annesinin oturduğu eve ve Nusret'in ailesinin yanında gözlükle oturması da hoş karşılanmadı.