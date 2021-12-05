Nusret Gökçe 15 yaş fotoğrafını paylaştı sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 23 yıl önce çektirmiş olduğu 15 yaş fotoğrafıyla takipçilerini şoke etti. Nusret Gökçe'nin gençlik fotoğrafı hayranlarına 'Çok değişmiş' dedirtti.
Tuzlama hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin gençlik fotoğrafı hayranlarını şok etti. Nusret Gökçe sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü.
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Nusret, yıllar önce çekilen fotoğrafını "23 years ago. Leblebi Kaya Darica" notuyla paylaştı.
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İşte o fotoğraf...
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Beğeni ve yorum yağdı
Nusret'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
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