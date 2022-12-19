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Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

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Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

2022 Dünya Kupası'nı Lusail Stadyumu'nda izleyen Nusret, karşılaşma sonrası şampiyon olan Arjantinli oyuncularla birlikte kupa sevinci yaşadı.

Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

Ünlü etçi Nusret 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu.

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Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

Katar'da şubesi bulanan Nusret, Arjantinli oyuncuların zaferine ortak oldu.

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Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

Fransa'yı yenerek şampiyon olan Tangocular, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu

Milyonlarca takipçisi olan Nusret de kupa seromonisinin ardından sahaya indi.

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