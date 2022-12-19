Nusret Dünya Kupası finaline damga vurdu! Katar'da sahaya indi, yaptı şovunu
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2022 Dünya Kupası'nı Lusail Stadyumu'nda izleyen Nusret, karşılaşma sonrası şampiyon olan Arjantinli oyuncularla birlikte kupa sevinci yaşadı.
Ünlü etçi Nusret 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu.
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Katar'da şubesi bulanan Nusret, Arjantinli oyuncuların zaferine ortak oldu.
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Fransa'yı yenerek şampiyon olan Tangocular, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.
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Milyonlarca takipçisi olan Nusret de kupa seromonisinin ardından sahaya indi.
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