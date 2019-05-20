Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay

Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled'in klibinde oynadı. DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı.

Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay - Sayfa 1

DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi.

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Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay - Sayfa 2

Meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi: Baştan sonra klipte yer alan Nusret dünya çapında üne kavuştuğu haraketiyle yine ekrandaydı. Klipte et kesen Nusret, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştirdi.

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Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay - Sayfa 3

Kestiği eti havada ağzıyla yakaladı: DJ Khaled, klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı. Nusret, You Stay klibinin bu bölümlerini Instagram hesabından paylaştı.

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Nusret DJ Khaled'in klibinde oynadı kestiği et sahnesi olay - Sayfa 4

Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etmişti.

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