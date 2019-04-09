Nusret çocukları sevindirdi hamburger menü ücretsiz olacak
Dünyaca ünlü işletmecisi Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bütün şubelerinde çocuklara özel hazırlanan menüyü ücretsiz servis edecek.
Nusret Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını duyurdu.
İlkokulda çekilen fotoğraflarını paylaşan Nusret açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel olarak 05-18 yaşındaki herkese, 23 Nisan günü bütün dünyadaki Nusret ve saltbae lerde hamburger, patates kızartmasi. milkshake ve selfı. Siz bizim geleceğimiz siniz hepinizi seviyorum' notunu yazdı.
Nusret Gökçe kimdir?
23 Nisan sürpriziyle çocukların gönlünü fetheden Nusret'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Nusret Gökçe kimdir nereli kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...
1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.
Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.