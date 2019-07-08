Nurseli İdiz'in plaj pozuna övgüler yağdı! Usta oyuncu yıllara meydan okuyor
Usta oyuncu Nurseli idiz, plaj pozuyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi. İdiz, mayolu pozuyla sosyal medyada birçok övgü aldı.
Türk dizi ve sinemasının başarılı oyuncularından olan Nurseli İdiz de yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Sosyal medyada mayolu pozunu paylaşan Nurseli İdiz, takipçilerinden birçok övgü aldı. 58 yaşındaki usta oyuncu, yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.
Yıllardır mücadele ettiği bipolar hastalığından kurtulan usta oyuncu yazın gelmesiyle kendini İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'ye attı. Instagram hesabından oldukça iddialı paylaşım yapan 58 yaşındaki oyuncuya takipçileri beğeni yağdırdı.
Siyah mayosuyla plajın keyfini çıkaran İdiz'e takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Nurseli İdiz ''Yaşımı saklamıyorum. 58'e girdim. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Övgüler beni mutlu etti'' dedi.
Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlatan başarılı oyuncu "Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor. Çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, 6 yıl sonra sonuç verdi. psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti" demişti.