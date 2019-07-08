Nurseli İdiz'in plaj pozuna övgüler yağdı! Usta oyuncu yıllara meydan okuyor

Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlatan başarılı oyuncu "Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor. Çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, 6 yıl sonra sonuç verdi. psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti" demişti.