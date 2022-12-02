Nursel Ergin'in kızı artist gibi! 23 yaşındaki Bengü Çınar ilk eşinden gören inanamıyor
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in boyunca kızı var. Nursel Ergin'in ilk evliliğinden olan kızı Bengü Çınar büyüyüp dünyalar güzeli bir genç kız oldu. Nursel Ergin'in kızını gören de annesi kaç yaşında demekten kendini alamıyor. İşte Nursel Ergin'in ilk eşinden olan kızı Bengü Çınar...
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bu kez kızıyla gündem oldu. Nursel Ergin'i ekranda izleyenler onun boyunca kızı olduğuna inanamaz. 23 yaşındaki kızı Bengü Çınar dizi oyuncularına taş çıkartacak bir güzelliğe sahip... İşte Nursel Ergin'in kızı...
Nursel Ergin'in boyunca kızı var desek inanır mısınız? Ünlü sunucu genç gösterse de aslında 42 yaşında. Erken evlilik yapan Nursel Ergin'in ilk eşinden bir kızı var... Yukardaki fotoğrafta sağ tarafta gördüğünüz Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar...
Nursel Ergin'in eşi kimdir?
30 Temmuz 1980 Trakya doğumlu olan Nursel Ergin, ikinci evliliği ile bir dönem çok konuşulmuştu. Zira tanıştıklarında eşi Murat Akyer evliydi ve karısı da kanser tedavisi görüyordu. Murat Akyer eşinden boşanınca 2017 yılında Nursel Ergin ile evlendi. Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar ise ilk evliliğinden.
Nursel Ergin'in ilk eşi kimdir kızının babası
Nursel Ergin ilk evliliğini henüz 18 yaşındayken yaptı. Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin, 18 yaşına geldiğinde kendinden 12 yaş büyük biriyle evlilik yapmış. Nursel Ergin'in ilk eşinin adı bilinmiyor ancak o dönemde İkinci Lig'deki bir takımda profesyonel futbolculuk yapıyormuş. 5 yıl süren bu evlilikte Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar dünyaya gelmiş.