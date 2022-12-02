Nursel Ergin'in kızı artist gibi! 23 yaşındaki Bengü Çınar ilk eşinden gören inanamıyor

Nursel Ergin'in eşi kimdir?

30 Temmuz 1980 Trakya doğumlu olan Nursel Ergin, ikinci evliliği ile bir dönem çok konuşulmuştu. Zira tanıştıklarında eşi Murat Akyer evliydi ve karısı da kanser tedavisi görüyordu. Murat Akyer eşinden boşanınca 2017 yılında Nursel Ergin ile evlendi. Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar ise ilk evliliğinden.