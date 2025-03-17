Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı
Gelinim Mutfakta'yı sunarken ani bir kararla ayrılan Nursel Ergin'in kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. O süreçte yaşadıklarını paylaşan Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaşınca gündem oldu.
2000'li yıllarda ekrana gelen 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin hastalığıyla gündemde.
'Gelinim Mutfakta' yarışmasında uzun süre sunuculuk yapan Nursel Ergin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı.
"Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada" diyen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor.
Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.