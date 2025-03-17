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Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

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Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

Gelinim Mutfakta'yı sunarken ani bir kararla ayrılan Nursel Ergin'in kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. O süreçte yaşadıklarını paylaşan Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaşınca gündem oldu.

Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

2000'li yıllarda ekrana gelen 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin hastalığıyla gündemde.

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Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında uzun süre sunuculuk yapan Nursel Ergin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. 

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Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

"Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada" diyen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor.

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Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı kansere yakalandığını açıklamıştı

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.

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