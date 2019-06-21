Nuri Bilge Ceylan'dan Marvel filmleri hakkında çarpıcı açıklama!

Pek çok karşıt şeyi çekerim

2014 yılında Kış Uykusu filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Ceylan, film çekerken yöntem olarak defalarca alternatif çekim yaptığını belirtti. Ünlü yönetmen, "Pek çok karşıt şeyi çekerim. Eğer karakter ağlıyorsa, onu gülümserken de çekmeliyim. İçimizdeki her şeyi dış dünyaya göstermeyebiliriz. Ama dikkatli gözler daha fazlasını görür" dedi.