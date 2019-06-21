Nuri Bilge Ceylan'dan Marvel filmleri hakkında çarpıcı açıklama!
Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı olan Nuri Bilge Ceylan, Marvel filmlerini izlediğini belirtirken filmler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı olan Nuri Bilge Ceylan, Çin'in Şanghay kentinde yapılan festival kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son olarak baba-oğul ilişkisini odağına alan Ahlat Ağacı filminin yönetmenliğini üstlenen Ceylan, "İki oğlum için ideal bir baba olmayabilirim." dedi.
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum. Bu da benim cezam" ifadesini kullandı. Ceylan ayrıca, "Çocuklarımın hayatlarının bu evresinde benim filmlerimi sevmelerini beklemiyorum" dedi.
Pek çok karşıt şeyi çekerim
2014 yılında Kış Uykusu filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Ceylan, film çekerken yöntem olarak defalarca alternatif çekim yaptığını belirtti. Ünlü yönetmen, "Pek çok karşıt şeyi çekerim. Eğer karakter ağlıyorsa, onu gülümserken de çekmeliyim. İçimizdeki her şeyi dış dünyaya göstermeyebiliriz. Ama dikkatli gözler daha fazlasını görür" dedi.
Ses kalitesi, görselden daha önemli
Dijital çağın sağladığı kolaylıklar neticesinde üç aylık bir prodüksiyon sürecinin kendisi için yeterli olduğunu anlatan Ceylan, "35 mm film çekmek pahalı. Oyuncunun hata yapması halinde bu, prodüksiyona anında 200 dolara mal oluyor.