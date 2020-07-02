Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla sessiz sedasız evlendi
Uzun bir süredir nişanlı olan Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu'yla sessiz sedasız evlendi. Mart ayında bir gece kulübünde evlilik teklifi etmişti.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço sonunda nikah masasına oturdu. 11 yıllık sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.
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Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.
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Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.
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Burcu Sezginoğlu, Alço'ya 'Evet' yanıtını vermişti. Nuri Alço, eşi Burcu Sezginoğlu'ndan 33 yaş büyük.
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