Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na tokat attığı iddialarını cevapladı
Nuri Alço'nun bir mekanda genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na tokat attığı iddia edilince açıklama yapmak zorunda kaldı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığı sürecindeyken ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Taksim'de bir mekanda eğlenen Alço ve sevgilisi arasında kriz çıktığı iddia edildi.
İddialara göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran 68 yaşındaki oyuncu, hırsını alamadı.
Nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre sinirine hakim olamayarak müstakbel eşine tokat attı. Ardından ise Nuri Alço'yu görgü tanıklarının zor sakinleştirdiği iddia edildi.
Bu skandal tokat iddiasının ardından ise Nuri Alço, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.