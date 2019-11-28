Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na tokat attığı iddialarını cevapladı

Bu skandal tokat iddiasının ardından ise Nuri Alço, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.