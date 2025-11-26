Nurgül Yeşilçay'ın son hali şaşırttı! Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u geride bırakıp köy hayatına adım attı. Uzun süredir şehirden uzaklaşmak istediğini belirten Yeşilçay, sonunda kararını uygulamaya koydu ve soluğu İzmir'in doğayla iç içe bir köyünde aldı. Ünlü ismin köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.
Şehrin kargaşasından sıkılan ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.
Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.