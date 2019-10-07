Nurgül Yeşilçay'ın Joker filmi için olay yorumu 'Tokadımı yiyip oturdum yerime'
Joker filmi Nurgül Yeşilçay'da tokat etkisi yarattı, yorumu ile herkesi güldürdü.
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman oğlu Nejat Özer'le yaptığı espirili paylaşımlarıyla güldüren Yeşilçay, bu sefer Instagram'da nabız yoklayıp Joker filmine yaptığı yorum ile gündeme geldi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerine mutlu bir hafta dileyen Nurgül Yeşilçay, ''Ne yapıyorsunuz? Ben bu aralar buralardan kopuk yaşıyorum. Kafam meşgul bir şeylerle. Bir araştırma, soruşturma, bakınma halleri...'' diyerek Instagram'da nabız yokladı.
Yeşilçay, psikolojik gerilim filmi Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker karakterinin filmi için ise şu yorumu yaptı: ''Bu arada Joker'i izledim karakter nasıl yaratılır tokadımı yiyip, oturdum yerime.''
Takipçilerini es geçmedi: ''Bu arada yaz bitmiş, hava sonbahar kokuyor. Yakında güzel renkler saracak her yeri. Eylül'ün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini. Bu arada sağlığınıza dikkat edin lütfen. Şahane bir hafta olsun e mi?''