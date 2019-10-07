Nurgül Yeşilçay'ın Joker filmi için olay yorumu 'Tokadımı yiyip oturdum yerime'

Takipçilerini es geçmedi: ''Bu arada yaz bitmiş, hava sonbahar kokuyor. Yakında güzel renkler saracak her yeri. Eylül'ün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini. Bu arada sağlığınıza dikkat edin lütfen. Şahane bir hafta olsun e mi?''