Nurgül Yeşilçay'ın Hollywood mutluluğu! En iyi kadın oyuncu seçildi
2019 yılında gösterime giren İran ve Türkiye ortak yapımı olan Güzel Cin filminin başrolüne Nurgül Yeşilçay hayat vermişti. Geçtiğimiz günlerde Hollywood'da yapılan ödül töreninde Güzel Cin'de ki oyunculuğuyla göz kamaştıran Nurgül Yeşilçay en iyi kadın oyuncu seçildi.
Yönetmenliğini Bayram Fazil'ın yaptığı başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Ferhad Aslani'nin paylaştığı İran ve Türkiye sinemasının özel yapımı olan Güzel Cin filmi 2019 yılında gösterime girdi.
İslam Devrimi’nin ardından İran ve Türkiye’nin sinema alanında ilk özel yapımı olan “Güzel Cin”in kadrosunda Türk yıldız oyuncunun yer alması bazı sorunlarla dedikodulara yol açmıştı.
Sorunların ardından İran Kültür Bakanı Nurgül Yeşilçay'ın kadro dışı bırakılıp filmin yeniden çekilmesini istesede filmin yapımcısı mümkün olmadığını söyleyerek reddetmişti.
Filmdeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde Hollywood'da düzenlenen Next Generatiyon Indie Film Ödüllerinde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü kazandı.