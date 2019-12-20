Nurgül Yeşilçay'ın diyet yorumuna Murat Cemcir'den salça cevabı! Bakın ne dedi

Diyet tüyosunu paylaşan Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:

Şimdi ben bir diyete başlamıştım ya, Hah, onu bozdum. Şimdi tekrar başladım ya hani! Hani doktor kontrolünde... Hah, o devam... Çok kısa kısa işe yarayanları söylüyorum; sabah aç karna kantaron yağı... Lokantaya gittiğinizde ekmek gelir ya önce, sakın yeme! Önce protein...