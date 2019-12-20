Nurgül Yeşilçay'ın diyet yorumuna Murat Cemcir'den salça cevabı! Bakın ne dedi
Oyuncu Murat Cemcir, kendisi gibi oyuncu olan Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yaptığı esprili yorumla gündeme geldi.
Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu en son diyet tüyosuyla ses getirdi.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak diyet listesi tüyosunu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Murat Cemcir, yorumuyla herkesi güldürdü.
Diyet tüyosunu paylaşan Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:
Şimdi ben bir diyete başlamıştım ya, Hah, onu bozdum. Şimdi tekrar başladım ya hani! Hani doktor kontrolünde... Hah, o devam... Çok kısa kısa işe yarayanları söylüyorum; sabah aç karna kantaron yağı... Lokantaya gittiğinizde ekmek gelir ya önce, sakın yeme! Önce protein...
Yemeğin sonunda karbonhidrat al. Makarna ye sebzeli ve sakın hamur gibi pişirme! Ne kadar al dente, o kadar sağlıklı. Şimdilik bu kadar. Ara ara yazarım artık işe yaradıkça.