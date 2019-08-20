Nurgül Yeşilçay'ın Diyanet'e tepkisi sert oldu! 'Biz pisliğiz şiddetliyiz saykoyuz'

Yıllar önce televizyon kanallarında yayınlanan pek çok bilinen çizgi filmi hedef tahtasına oturtan dergide; “He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.