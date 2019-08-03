Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı

Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kilolu hali herkesi şoke edince Yeşilçay, açıklama yapmak zorunda kaldı. O kilolu fotoğrafın altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Son olarak, bikinili fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak herkesi kendine hayran bıraktıran Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı kilolu haliyle herkesi şoke etti. Yeşilçay'ın kilolu halini görenler, güzel oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. 

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Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan, ''Akşam yatmak bilmiyonuz! Sabah kalkmak bilmiyonuz!!'' notu ile paylaştığı fotoğrafta kilolu ve 90'ların saç modası permalı saçlarıyla dikkat çekince yorum yağmuruna tutuldu. 

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Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Yeşilçay, paylaşımın ardından gündem olunca bir açıklama yapma gereği hissetti. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen Nurgül Yeşilçay’a, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı.

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Nurgül Yeşilçay'ı hiç böyle görmediniz! Kilolu hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Yeşilçay ise duruma şu cümlelerle açıklama getirdi: ''Ya ayol o kadar da kilo almadım; özel aparatlar ve makyajın gücünü kullandık.''

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