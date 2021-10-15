Nurgül Yeşilçay yeni dizisi Poz'u NFT olarak satıyor işte fiyatı
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 6 aydır üzerinde çalıştığı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. 7 bölümden oluşan 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolara satışa çıkarılacak
Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın üstlendiği sürpriz bir projeye imza attı. Fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan 7 bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
45 yaşındaki oyuncunun senaryosunu yazıp, yönetmenliğini de üstlendiği ve 6 aydır üzerinde çalıştığı projede bölümler 3-4 dakika sürecek. Projenin akışı, fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı.
Yaklaşık 80 bin TL
Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT (non-fungible token / benzersiz dijital varlık) olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.
Dizinin hikayesi ne?
Gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olan Poz'da; Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.