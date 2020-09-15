Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat FOX TV'nin yeni dizisi Kefaret'te buluştu
Kefaret dizisinin başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat oldu. FO:X'un Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlandı
FOX kanalında Kefaret dizisi başlıyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı yeni dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat var.
Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi ''Zeynep'' karakterine hayat verirken, Mert Fırat da ''Başkomiser Sinan'' olarak izleyici karşısına çıkacak.
Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak. FOX’un yeni dizisi için hazırlıklar son hız devam ediyor.
Nurgül Yeşilçay: 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yeşilçay, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı.