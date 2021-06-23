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Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle plajda dudak dudağa görüntülendi. 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın kilolu hali de gözlerden kaçmadı.

Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Necati Kocabay'la Bodrum tatilinde attı. Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine ara verilince; uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Bodrum'a gitti.

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Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Siyah mayosuyla objektiflere takılan Yeşilçay, sevgilisiyle plajda dudak dudağa görüntülendi. 

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Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Yarım saatlik deniz sefası yapan aşıklar, şezlonguna geçtikleri sırada öpüşerek tatilin keyfini çıkardı. 45 yaşındaki Yeşilçay'ın kilolu hali de gözlerden kaçmadı. 

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Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı

Ünlü çift, pazartesi günü yerleştikleri oteli kalabalık bulunca, daha sakin bir otel tercih edip başka bir hotele geçti. 

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