Nurgül Yeşilçay ne kadar şişmanlamış! Sahilde böyle yakalandı
Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle plajda dudak dudağa görüntülendi. 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın kilolu hali de gözlerden kaçmadı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Necati Kocabay'la Bodrum tatilinde attı. Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine ara verilince; uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Bodrum'a gitti.
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Yeşilçay, sevgilisiyle plajda dudak dudağa görüntülendi.
Yarım saatlik deniz sefası yapan aşıklar, şezlonguna geçtikleri sırada öpüşerek tatilin keyfini çıkardı. 45 yaşındaki Yeşilçay'ın kilolu hali de gözlerden kaçmadı.
Ünlü çift, pazartesi günü yerleştikleri oteli kalabalık bulunca, daha sakin bir otel tercih edip başka bir hotele geçti.