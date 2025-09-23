Nurgül Yeşilçay kendine müstakil ev yaptırdı! Gören herkes hayran kaldı

Başarılı ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yer aldığı projelerde sergilediği üstün oyunculuk performansı ve yıllara meydana okuyan güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fit vücuduyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncu, bu sefer şehirden uzakta yaptırdığı müstakil evde gündeme geldi.