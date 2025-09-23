Nurgül Yeşilçay kendine müstakil ev yaptırdı! Gören herkes hayran kaldı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, bu sefer yeni yaptırdığı müstakil eviyle gören herkesi hayran bıraktı. İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Yeşilçay kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.
Başarılı ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yer aldığı projelerde sergilediği üstün oyunculuk performansı ve yıllara meydana okuyan güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fit vücuduyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncu, bu sefer şehirden uzakta yaptırdığı müstakil evde gündeme geldi.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.
Ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.