Nurgül Yeşilçay hem oyunculuğunu sergiledi hem güldürdü!
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oyunculuğunu sergilerken takipçilerini de güldürdü.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son dönemlerde oğlu Nejat’la ilgili esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay oğlunun okulu için bulunduğu Londra’dan paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
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Instagram hesabının hikaye kısmından farklı mimiklerle süslenmiş karelerini paylaşan Nurgül Yeşilçay aynı zamanda tatil göndermesiyle beğeni kazandı.
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Yeşilçay, esprili paylaşımlarıyla hem takipçilerini güldürdü hem de oyunculuğunu konuşturdu.
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