Nurgül Yeşilçay 'halaysız olmaz' deyip düğününü erteledi
Nurgül Yeşilçay, evlenmeye hazırlandığı Necati Kocabay ile düğünü erteleme sebebini açıkladı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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44 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde bir markayı ti'ye almasını soran muhabirlere, "Öyle bir şey yok" dedi.
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Yakın zamanda diziye başlayacak olan oyuncu, "Buse de, ben de diziye başlayacağız. Evde çok genç bir enerji var. Onlar ne yaparsa ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepsi çok eğlenceliler ve eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.
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