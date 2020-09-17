Nurgül Yeşilçay evleniyor bakın müstakbel eşi Necati Kocabay kim?
Kefaret dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile evleniyor. Nurgül Yeşilçay'ın müstakbel eşi yapımcı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yerini alıyor. Paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu son yaptığı paylaşımla genç kızlara taş çıkartmıştı.
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Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Yeşilçay'ın Instagram paylaşımı hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Sarı elbisesi ile kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay fotoğrafına "Taze fotolar getirdim" notunu düşmüştü.
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Necati Kocabay aşkı devam ediyor.
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