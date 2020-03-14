Nurgül Yeşilçay estetiklerinden dolayı pişman oldu itiraf etti

Dönem dönem sitemli sözlerle geçirdiği estetik operasyonlardan pişman olduğunu ifade eden Nurgül Yeşilçay, yine aynı konuya değindi. Yeşilçay, 'Hepimiz estetik kurbanı olduk. Bunun suyu çıktı doğrusu. Hepimiz tek tipe doğru gidiyoruz. Çok da doğru bulmuyorum bunları” cümlelerini kullandı.