Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

"Yavaş yavaş artık televizyondan çekilmek gibi bir düşünceniz ya da yapımcılıktır, senaristliktir böyle düşünceleriniz oluyor mu? sorusuna Yeşilçay, "Sen benim aklımı mı okuyorsun" sözleri ile şaşkınlığını dile getirip şunları söyledi: