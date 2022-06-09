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Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeşilçay, yapıcağı işlerden bahsetti ve yeni kararlar aldığını açıkladı.

Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

Katıldığı bir davette muhabirler ile sohbet eden Nurgül Yeşilçay, Yaz boyunca tatil yapacağını dinleneceğini ve yeni sezonda yoğun olacağını ifade etti.

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Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

"Yavaş yavaş artık televizyondan çekilmek gibi bir düşünceniz ya da yapımcılıktır, senaristliktir böyle düşünceleriniz oluyor mu? sorusuna Yeşilçay, "Sen benim aklımı mı okuyorsun" sözleri ile şaşkınlığını dile getirip şunları söyledi:

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Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

"Televizyon git gide çok zorlaşıyor, çok uzun süreler... Bir tiyatro projemiz var, bir sürü projemiz var. Ben de onların içinde sadece oyuncu olarak bulunmayabilirim tabi. 

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Nurgül Yeşilçay ekranlara veda mı ediyor! Dikkat çeken açıklamalar yaptı..

Senaryom yok, ben proje tasarlıyorum. Ben oturup senaryo yazmıyorum ben proje tasarlıyorum."dedi.

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