Nurgül Yeşilçay Cem Özer'e ayar verdi: Eski kocayla görüşülmez
Son günlerde özel hayatı ile konuşulan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın babası, ilk eşi Cem Özer hakkında konuştu. Cem Özer’in, “Necati Bey, Nurgül’e çok iyi geliyor” açıklamasına cevap verdi.
Son dizisinden beklediğini bulamayan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy’de oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı nişanlısı Necati Kocabay ile Yemek yedi. Nurgül Yeşilçay, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi hakkında söyledikleri ise olay oldu.
Mekan çıkışı konuşan Nurgül Yeşilçay, “Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik. Londra’da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik. O da çok güzeldi” dedi.
Muhabirlerin, “Diziniz erken final yaptı bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Olmayınca olmuyor. O kadar abartılacak şeyler değil” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili de konuşan Yeşilçay, “Elektrik veriyorlar iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak” diyerek tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Bence de Necati bana çok iyi geliyor:
Cem Özer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Necati Bey, Nurgül’e çok iyi geliyor” açıklaması da sorulan Yeşilçay, “Bence de çok iyi geliyor, Necati de Cem ile tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz” diyerek kahkaha attı.