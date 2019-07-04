Nurgül Yeşilçay 'Ana gibi anayım' deyip bakın ne yaptı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından havuz öncesi çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir dille paylaşarak takipçilerini güldürdü.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son dönemlerde oğlu Nejat’la ilgili esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay havuz keyfi öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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Gülperi dizisinin tatile girmesinin ardından yoğun iş temposunu atmak için kendisini tatile veren oyuncu Nurgül Yeşilçay, imza attığı yeni filminin çekimleri başlamadan önce bol bol yüzüp dinleniyor.
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Yeşilçay bu kareye; “Ergenler evde temizlik yapıyor! Ben de havuz başında takılıyorum! Ana gibi anayım!” notunu düştü.
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Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu da bu paylaşıma "Masalla" yorumunu yaptı.
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