Nurgül Kaya hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Geçtiğimiz gün vefat eden Cüneyt Arkın ile 1986'da Sert Adam filminde oynayan ünlü Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.