Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu! Bugün mahkemeye çıktılar

"Asılsız bir iddia": Eşi Nuray Sayarı'nın kendisi için istinat ettiği 'ihanet' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aşkın Sayarı, “Benim iş yerime pek çok kadın girip çıkıyor. Asılsız bir iddia. Yalan dolan şu an berbat! Çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.