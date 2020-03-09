Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu! Bugün mahkemeye çıktılar
Çıktığı televizyonda gözyaşları içinde eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını itiraf eden ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nuray Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı'nın boşanma davaları bugün gerçekleşti.
Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü astrolog Nuray Sayarı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında magazin kamuoyunda bomba etkisi yaratan ifadeler kullanmıştı. Sayarı, gözyaşları içinde devam ettiği konuşmasında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'ndan şiddet gördüğünü ve aldatıldığını itiraf etti. Boşanma kararı alan Sayarı çiftinin mahkemeleri bugün gerçekleşti.
"Eşine zina davası açtı": Elinde birtakım bilgiler olduğunu belirten astrolog Nuray Sayarı, zina davası açtığını söyleyerek, "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese 'merdivenden düştüm' dedim" ifadelerini kullandı.
Bugün gerçekleşen boşanma davasında mahkemede konuşan Aşkın Sayarı, bütün hakkındaki iddiaları reddederek, Nuray Sayarı’nın herkesle hakaret davası olduğunu, annesinin reddettiğini, kardeşleriyle arasının kavgalı olduğunu söyledi.
"Asılsız bir iddia": Eşi Nuray Sayarı'nın kendisi için istinat ettiği 'ihanet' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aşkın Sayarı, “Benim iş yerime pek çok kadın girip çıkıyor. Asılsız bir iddia. Yalan dolan şu an berbat! Çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.