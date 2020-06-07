Nur Yerlitaş'ın son anları ortaya çıktı! Ünlüler o görüntülere sessiz kalamadı

Nur Yerlitaş Kimdir?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 senesinde İstanbul’un Vefa Semtinde dünyaya gelmiştir. Nur Yerlitaş nereli sorusunun yanıtı ise anne tarafından Arap kökenli, baba tarafından ise Giresunlu olan Nur Yerlitaş’ın annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır.