Nur Yerlitaş'ın son anları ortaya çıktı! Ünlüler o görüntülere sessiz kalamadı
27 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılan modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, Yerlitaş'ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı.
Vefat haberiyle herkesi derin bir yasa boğan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ailesi, vefatının ardından Yerlitaş'ın 1.3 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kullanmaya başladı. Ünlü modacının ailesi, Yerlitaş'ın vefat etmeden önceki son görüntülerini paylaştı.
"Ünlüler dünyası bu anlara sessiz kalamadı": Nur Yerlitaş'ın ailesi Instagram'dan görüntüleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "'Şefkat' sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezakat' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" ifadelerini kullandı.
Ünlü modacının son görüntülerini gören Seda Sayan, Sibel Can, Hatice, Muhammer Ketenci, Tanju Babacan, Aslıhan Hünel gibi ünlü isimler de paylaşıma yorum yaparak sevgilerini gösterdi.
Nur Yerlitaş Kimdir?
Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 senesinde İstanbul’un Vefa Semtinde dünyaya gelmiştir. Nur Yerlitaş nereli sorusunun yanıtı ise anne tarafından Arap kökenli, baba tarafından ise Giresunlu olan Nur Yerlitaş’ın annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır.