Nur Yerlitaş'ın ölümü yasa boğmuştu eşyaları SMA hastası bebeğe umut olacak
Nur Yerlitaş, beyin kanseri rahatsızlığıyla mücadele ederken hayatını kaybetti. Fakat Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası Eylül'e umut olacak.
Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra 2018 yılında ameliyat masasına yatan ve kısa sürede hızla kilo veren ünlü modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan'da evinde hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan modacının yakınları anlamlı bir proje için harekete geçti.
Nur Yerlitaş'a ait 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar, SMA hastası Eylül için satışa çıkacak. Bugün 20.30'da Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınla ürünler satılacak.
Gece için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de bazı kıyafetlerini bağışladı. Yayına konuk olarak ise Hande Yener, Gülben Ergen, Hakan Akkaya ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katılacak.
Nur Yerlitaş: 11 Aralık 1960 senesinde İstanbul’un Vefa Semtinde dünyaya gelmiştir. Nur Yerlitaş nereli sorusunun yanıtı ise anne tarafından Arap kökenli, baba tarafından ise Giresunlu olan Nur Yerlitaş’ın annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır.