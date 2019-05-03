Nur Yerlitaş bir anda bandanasını çıkardı canlı yayında herkesi şoke etti

Bandanasını çıkardıktan sonra stüdyoda kısa süreli oluşan sessizliği bozan Yerlitaş, “Rabbim, hayat bu. Başka bir tedaviye geçeceğim, belki kirpiklerim de dökülecek. Bu hiç sorun değil, çok çirkin belki de ama hiç umrumda değil. Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.