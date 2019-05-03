Nur Yerlitaş bir anda bandanasını çıkardı canlı yayında herkesi şoke etti
Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra bir deri bir kemik kalan Nur Yerlitaş, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılarak herkesi şaşırtmayı başardı.
2018 yılının Ağustos ayında ameliyat masasına yatan ve geçtiğimiz ay ikinci ameliyatını geçiren Nur Yerlitaş, tedavilerine devam ediyor. Bugün ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, geçirdiği zor günleri anlattı. Canlı yayına bandana ile katılan Nur Yerlitaş, saçlarının dökülmesini dert etmediğini belirterek bir anda bandanasını çıkardı.
Bandanasını çıkardıktan sonra stüdyoda kısa süreli oluşan sessizliği bozan Yerlitaş, “Rabbim, hayat bu. Başka bir tedaviye geçeceğim, belki kirpiklerim de dökülecek. Bu hiç sorun değil, çok çirkin belki de ama hiç umrumda değil. Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.
Ameliyat sürecinin öncesinden de bahseden Yerlitaş, "Ameliyattan bir gün önce sürekli dua ettim. Ben ölürsem yeğenlerim üzülecek diye çok acı çektim. Ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hiçbir şey hatırlamıyorum." diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:
17 kilo verdim: "Hep güzel şeyleri düşünmek istiyorum. Herkesin başına her şey gelebilir. Ameliyattan sonra 17 kilo verdim. İyi bir hastayım kendimce. Çok iyi kendimi kontrol edebiliyorum."