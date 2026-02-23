Nur Sürer "kırmızı çizgimiz" dedi! Yılmaz Güney savunmasına eleştiri yağdı

''YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZ''



"İşte 'karısını dövdü' falan diyorlar. Bizim analarımız da bazen babalarımızdan tokat yiyordu. Türkiye'de 1 gün içinde 6 kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye'de kadınlar katlediliyor. 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce bir cinayetin hesabını soran da 21 yaşındaki bir çocuk. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için çok önemli bir insan, kırmızı çizgimiz."