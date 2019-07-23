Nur Fettahoğlu'nun göbek dekolteli elbisesi olay oldu! 'Ters giymiş'

Nur Fettahoğlu'nun kıyafetini görenler, 'Elbiseyi ters giymiş', 'Çok çirkin bir elbise' ve 'Evdeki çarşafı mı giydin' gibi yorumlar yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise bir dergi çekimi için çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Fettahoğlu, övgü dolu mesajlar almıştı.