Nur Fettahoğlu'nun göbek dekolteli elbisesi olay oldu! 'Ters giymiş'
Eşi Levent Veziroğlu ile konsere giden Nur Fettahoğlu'nun göbek dekolteli elbisesi tartışma konusu olunca Fettahoğlu, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Star Tv'nin Kardeş Çocukları dizisinde başrol oynayan Nur Fettahoğlu, dün akşam eşi Levent Veziroğlu ile Bodrum'da bir konsere gitti. Güzel oyuncunun giydiği dekolteli kıyafet ise çok kişi tarafından beğenilmeyerek eleştirildi.
Nur Fettahoğlu'nun kıyafetini görenler, 'Elbiseyi ters giymiş', 'Çok çirkin bir elbise' ve 'Evdeki çarşafı mı giydin' gibi yorumlar yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise bir dergi çekimi için çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Fettahoğlu, övgü dolu mesajlar almıştı.
Nur Fettahoğlu'nun dergi için çekildiği bu fotoğrafına Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Ayşe Özyılmazel gibi isimiler yorumlar yapmış. Kısa sürede binlerce beğeni alan Fettahoğlu, güzelliğiyle dikkat çekmişti.
Nur Fettahoğlu kimdir?
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.