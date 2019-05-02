Nur Fettahoğlu'ndan küvet pozu açıklaması

Nur Fettahoğlu: "Fotoğrafı sildim çünkü gelen tepkilerden dolayı değil yakın arkadaşlarımdan gelen tepkiler üzerine sildim. Olumsuz tepkiler değil... Gayet sahneyi çekiyoruz ve içimde bir elbise var zaten. Onu başka türlü görmek isteyen arkadaşlarıma buradan el sallıyorum.