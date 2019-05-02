Nur Fettahoğlu'ndan küvet pozu açıklaması
Star TV'de yayınlanan ''Kardeş Çocukları'' dizisinin Umay'ı Nur Fettahoğlu, dizi çekimleri esnasında çekilen küvet pozunu sosyal medya hesabından paylaşmış ardından silmişti. Fettahoğlu'ndan o fotoğraf için açıklama geldi.
Yayına girdiği ilk günden beri izleyicilerin ilgiyle izlediği ''Kardeş Çocukları'' dizisinin Umay karakterinin duş sahnesini canlandıran Nur Fettahoğlu, bu sahneden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmış tepki alınca ise silmişti. Fettahoğlu, o fotoğrafı arkadaşlarının uyarması nedeniyle kaldırdığını belirtti.
Nur Fettahoğlu: "Fotoğrafı sildim çünkü gelen tepkilerden dolayı değil yakın arkadaşlarımdan gelen tepkiler üzerine sildim. Olumsuz tepkiler değil... Gayet sahneyi çekiyoruz ve içimde bir elbise var zaten. Onu başka türlü görmek isteyen arkadaşlarıma buradan el sallıyorum.
Yakın arkadaşlarım "Çok fazla tepki alacaksın" dediği için kaldırdım. Ben de mesajlarla uğraşamam diye sildim." açıklamasında bulundu.
Fettahoğlu'nun o sahnelerden sadece bu fotoğrafı ''Değer yargıları ne kadar da sığlaştı değil mi?!? Hadi gelsenize...'' notuyla sosyal medyada yer alıyor.