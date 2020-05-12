Nur Fettahoğlu bugüne kadar kimsenin bilmediği gerçeği duyurdu! 10 yıl bekledim
Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaşıp, yaşadığı sıkıntılı günlerden bahsetti.
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 2016 yılının Şubat ayında dünyaya gelen kızı Elisa Güzin Veziroğlu’nu 36 yaşında dünyaya getirdi. Çocuk sahibi olmak için büyük mücadele verdiğini ve bir dönem vazgeçtiğini açıklayan Nur Fettahoğlu, o günlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İşte o dikkat çeken sözler": “Sabır? Beklemek? Arzu etmek? Korkmak? Pes etmek? Yeniden başlamak?? Umut ??? Hayal kurmak ?? Özlemek … Yeterli yetersizlik… Bir bilge olmak ama zaman zaman hormonlarımızın ele geçirdiği duygularda kaybolup çocuklaşmak… Hayatımın en güzel hikayesi seninle başladı… 10 sene inatla bekledim gelmek isteyeceğin günü, zaman zaman rüyalarıma girdin , kokunla uyandım …
"Vazgeçmişken sen geldin": Bazen umutsuzluğa kapıldım belki de korkularım ağır bastı durdum. Ama inatçıyım ya pes etmedim, sanırım bu genim fazla baskın: Çok inatçı çıktın… Tam da vazgeçmişken arkasından gelmeye karar verdin…
Bazı geceler gizli gizli ağladım beceremediğimi düşünüp ama sen bana benden daha çok güvendin, hep gözümün içine baktın hiç kaçırmadan “hadi anne bırakma kendini” der gibi… Hala buna devam ediyorsun, vazgeçtiğim anlarda başımı göğsüne çekip orada uyutuyorsun…