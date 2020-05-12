Nur Fettahoğlu bugüne kadar kimsenin bilmediği gerçeği duyurdu! 10 yıl bekledim

Bazı geceler gizli gizli ağladım beceremediğimi düşünüp ama sen bana benden daha çok güvendin, hep gözümün içine baktın hiç kaçırmadan “hadi anne bırakma kendini” der gibi… Hala buna devam ediyorsun, vazgeçtiğim anlarda başımı göğsüne çekip orada uyutuyorsun…