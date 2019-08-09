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Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı

Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kısmetse Olur programında evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti boşanma kararı aldı.

Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı - Sayfa 1

Kısmetse Olur'da evlenerek büyük ödülü kazanan NurBat çiftinden kötü haber geldi. İzdivaç programında tanışıp evlenen Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı. Çiftin nikah şahitliğini Alişan ve Soner Sarıkabadayı yapmıştı. Boşanmayı isteyen taraf ise bakın kim oldu?

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Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı - Sayfa 2

2016 yılında yarışmada finale kalıp evliliğe 'Evet' diyen ikili, bir de çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftin hayranları bu karara üzülürken her iki taraftan da bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı - Sayfa 3

Davayı Nur açtı: Boşanma davasını Nur Erkoç'un açtığı öğrenirken, çiftin kızları Asel'in velayetini kimin alacağı ise merak konusu oldu.

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Nur Erkoç Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber! Çocuk bile yapmışlardı - Sayfa 4

Evlilikleri yalan mıydı?: Boşanma kararının ardından sosyal medya yayılan bir diğer haber ise ikilinin evliliklerinin zaten yalan olduğu ve ödül için rol yaptıkları yönündeydi. 

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