Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir?

Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir?

Numarayı kaydetmeden WhatsApp'ta mesaj göndermenin yolu aslında çok kolay. Bu yöntemleri izleyerek numarayı kaydetmeden mesajınızı gönderebilirsiniz.

Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir? - Sayfa 1

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar oldukça pratik olsa da herhangi bir kişiye mesaj gönderebilmeniz için o kişinin numarasının rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.

17
Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir? - Sayfa 2

Rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar WhatsAppkişileriniz arasında görünmediği için uygulama üzerinden mesaj atamıyorsunuz.

27
Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir? - Sayfa 3

Ancak bir kişiye yalnızca birkaç WhatsApp mesajı göndermek için onu rehberinize eklemek bazı durumlarda can sıkıcı olabilir. Bu nedenle numarayı rehbere eklemeden WhatsApp mesajı göndermek sizin için daha pratik olacaktır.

37
Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir? - Sayfa 4

Herhangi bir numarayı rehberinize eklemek zorunda kalmadan WhatsApp aracılığıyla mesaj göndermek için şu basit yöntemi uygulamanız gerekiyor.

api.whatsapp.com/send?phone=90XXXXXXXXXX

47