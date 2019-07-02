Numarayı rehbere kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir?
Numarayı kaydetmeden WhatsApp'ta mesaj göndermenin yolu aslında çok kolay. Bu yöntemleri izleyerek numarayı kaydetmeden mesajınızı gönderebilirsiniz.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar oldukça pratik olsa da herhangi bir kişiye mesaj gönderebilmeniz için o kişinin numarasının rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.
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Rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar WhatsAppkişileriniz arasında görünmediği için uygulama üzerinden mesaj atamıyorsunuz.
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Ancak bir kişiye yalnızca birkaç WhatsApp mesajı göndermek için onu rehberinize eklemek bazı durumlarda can sıkıcı olabilir. Bu nedenle numarayı rehbere eklemeden WhatsApp mesajı göndermek sizin için daha pratik olacaktır.
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Herhangi bir numarayı rehberinize eklemek zorunda kalmadan WhatsApp aracılığıyla mesaj göndermek için şu basit yöntemi uygulamanız gerekiyor.
api.whatsapp.com/send?phone=90XXXXXXXXXX
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