Nükleer patlama uyarısı! 'Bugün başladı aman dikkat' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı. Güner ve Kazanova yeni haftayla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner pazartesiyle günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Haftaya Merkür ile Jüpiter'in birlikte hareket edişi ile başlıyoruz, çarşamba gününe kadar sürecek etkileri; İyimserlik, keyif ve güzel haberler alıp- verebileceğimiz zamanlar. Eğitime başlamak, sınavların güzel geçmesi pek olasıdır. Zihniniz acayip yaratıcı çalışabilir
Güzel zamanlar: Güzel fikirler ve projeler üretebilirsiniz. Aranızın bozuk olduğu birileri varsa oturup konuşmak, anlaşmazlıkları çözmek içinde güzel zamanlardır.
Anlaşma, sözleşme: Ticaret, alış-veriş, pazarlıklar yapmak içinde en uygun zamanlardır. Anlaşmalar imzalamak, sözleşmeler yapmak içinde uygun zamanlardır. Seyahat planları yapmak içinde şahane.
Eğilimli oluruz: Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz.