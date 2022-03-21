Nükleer patlama uyarısı! 'Bugün başladı aman dikkat' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner pazartesiyle günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Haftaya Merkür ile Jüpiter'in birlikte hareket edişi ile başlıyoruz, çarşamba gününe kadar sürecek etkileri; İyimserlik, keyif ve güzel haberler alıp- verebileceğimiz zamanlar. Eğitime başlamak, sınavların güzel geçmesi pek olasıdır. Zihniniz acayip yaratıcı çalışabilir