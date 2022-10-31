Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışmasına Fatih Ürek de dahil oldu! 'Göbekleri açık, oraları...'
Şarkıcı Nükhet Duru'nun taytla ilgili olarak 'Bu tayt olayına bir dur deyin artık' sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Aydilge'den Duru'nun sözlerine tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de tayt tartışmalarına katıldı. Duru'ya destek veren Ürek, "Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık." diye konuştu.
Türk popüler müziğin en güçlü seslerinden biri olan Nükhet Duru, önceki günlerde Çırağan Sarayı’nda katıldığı bir davet öncesi gazetecilerle konuşmuş, çok konuşulacak bir 'tayt' açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık." ifadelerini kullanmıştı.
68 yaşındaki ünlü ismin o açıklamalarına meslektaşı Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"Kadınların çok daha başka meseleleri var"
43 yaşındaki başarılı şarkıcı yaptığı paylaşımda Nükhet Dura'ya seslenerek, "Sokakta bu tayt giyme olayına bir 'dur denilmesi' yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir duy diyelim olur mu... Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var." diyerek tepki gösterdi.