Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışmasına Fatih Ürek de dahil oldu! 'Göbekleri açık, oraları...'

"Kadınların çok daha başka meseleleri var"

43 yaşındaki başarılı şarkıcı yaptığı paylaşımda Nükhet Dura'ya seslenerek, "Sokakta bu tayt giyme olayına bir 'dur denilmesi' yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir duy diyelim olur mu... Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var." diyerek tepki gösterdi.