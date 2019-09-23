NTV'den istifa eden Oğuz Haksever bomba gibi dönüyor yeni kanalı belli oldu
Geçtiğimiz aylarda 20 yıla yakın çalıştığı NTV'den bir veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever'in, önümüzdeki günlerde yeni bir haber kanalı ile ekranlara döneceği ortaya çıktı.
Deneyimli haber spikeri ve televizyon sunucusu Oğuz Haksever, canlı yayında Yassıada gafı yapmasının ardından kısa bir süre sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Ünlü ismin aylar süren sessizliğinin ardından yeni bir kanal ile el sıkıştığı öğrenildi.
Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaştığı öğrenilen Haksever’in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor. (Kaynak: Medyaradar)
Veda mesajında ne demişti?: Öte yandan NTV'nin internet sitesinde yayınlanan veda mesajında Oğuz Haksever, şu ifadelere yer vermişti: "19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.
Yassıada gafı neydi?: Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, büyük bir gafa imza atmıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu.