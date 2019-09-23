NTV'den istifa eden Oğuz Haksever bomba gibi dönüyor yeni kanalı belli oldu

Veda mesajında ne demişti?: Öte yandan NTV'nin internet sitesinde yayınlanan veda mesajında Oğuz Haksever, şu ifadelere yer vermişti: "19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.