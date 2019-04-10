Nowitzki ve Wade'den NBA'e veda! Gözyaşları sel oldu
Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki ve Miami Heat'te forma giyen Dwyane Wade, sezon sonunda emekli oluyor. Efsane isimlerin emekli olacağını duyurmasının ardından salonda gözyaşları sel oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki ile Miami Heat'te forma giyen Dwyane Wade, sezon sonunda kariyerini noktalıyor.
Ligde Phoenix Suns'ı 120-109 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yapan 40 yaşındaki Nowitzki, sezon sonunda NBA'e veda edeceğini duyurdu.
Tek ayak üzerinde geri çekilerek yaptığı durdurulamaz atışlarla özdeşleşen Nowitzki, başarılarla dolu kariyerinde Dallas Mavericks kulüp tarihinin sayı, ribaunt, blok, serbest atış, iki ile üç sayı isabeti, en fazla forma giyme ve en fazla süre alma istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.
2001-02 sezonunda Philadelphia'da oynanan 51. NBA All-Star maçında, kariyerinde ilk defa ligin en iyi oyuncularının forma giydiği gösteri karşılaşmasında boy gösteren Alman oyuncu, sonraki yıllarda 13 kez daha all-star seçilme onurunu yaşadı.