Nowitzki ve Wade'den NBA'e veda! Gözyaşları sel oldu

Tek ayak üzerinde geri çekilerek yaptığı durdurulamaz atışlarla özdeşleşen Nowitzki, başarılarla dolu kariyerinde Dallas Mavericks kulüp tarihinin sayı, ribaunt, blok, serbest atış, iki ile üç sayı isabeti, en fazla forma giyme ve en fazla süre alma istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.